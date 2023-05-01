«Полная чушь». Вассёр отреагировал на слухи о переходе Леклера в «Мерседес»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу слухов о возможном переходе пилота команды Шарля Леклера в состав «Мерседеса».

«Слухи о Шарле и «Мерседесе» — это полная чушь. Шарль сказал, что он любит «Феррари» и хочет побеждать с этой командой.

Мы находимся в начале сезона, где много сплетен, которые мы будем слышать каждый уикенд, но у нас нет повода для волнения.

Мы сделали шаг вперёд благодаря двум поул-позициям. Хотя мы не выиграли в Баку, мы выступили гораздо лучше, чем в других гонках. Команда работала намного лучше на этой неделе, и я очень доволен», — приводит слова Вассёра GPFans.

Напомним, Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, который состоялся в минувший уикенд, а по итогам самого Гран-при показал третий результат.