Тото Вольф — о Гран-при Азербайджана: два «Ред Булл» уехали в закат

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды на Гран-при Азербайджана. Напомним, Льюис Хэмилтон был шестым, а Джордж Расселл — восьмым.
«Думаю, после такого гоночного уикенда, как этот, мы не должны начинать говорить: «Это неправильное направление, и нам нужно что-то в корне изменить». Речь, скорее, о том, чтобы понять, почему он получился неинтересным. Сейчас есть две машины, которые уехали в закат.
В настоящий момент я не могу сказать, кто быстрее среди «Астон Мартин», «Феррари» и нас. Скорость в чистом воздухе между нами была примерно одинаковой. И это не меняет общего положения – есть два «Ред Булл», затем три команды, а потом все остальные», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Вольф также заявил, что во время единственной тренировки в Баку гоночный коллектив понял, что выбрал неправильные настройки.
«Я думаю, что мы выбрали очень неоптимальные настройки. В первой тренировке мы поняли, но было уже слишком поздно – машина была в условиях закрытого парка. Но в таких же условиях были и другие».
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