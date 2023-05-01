Алонсо рассказал, повлиял ли инцидент в Баку на его дружбу с Сайнсом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отрицает, что его дружба с испанцем Карлосом Сайнсом подорвана после инцидента, который произошёл во время Гран-при Азербайджана.
«Во время спринта в Баку Сайнс немного прижал меня в какой-то момент. Это было неожиданно. Но мы поговорили потом и всё обсудили. Всё нормально. Такие моменты случаются.
В плохой для «Астон Мартин» уикенд мы боролись за подиум в лучший уикенд для «Феррари». Это хорошая новость», — приводит слова Алонсо GPFans.
Победу по итогам Гран-при Азербайджана одержал мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым финишировал напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира, лидер чемпионата Макс Ферстаппен, замкнул тройку сильнейших обладатель поула в спринте гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
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