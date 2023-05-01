Шарль Леклер оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о желании завоевать чемпионский титул в Формуле-1 вместе со «Скудерией».

«Борьба за чемпионство? Определённо! Конечно, ожидания были другими. Пока мы не на одном уровне с «Ред Булл», у них есть преимущество, и нам предстоит много работы, чтобы сократить отставание. Сейчас не могу сказать, сколько времени это займёт. Но за последние несколько недель мы многое узнали о нашей машине и лучше её поняли. Теперь мы можем потихоньку продвигаться к достижению целей, чтобы в какой-то момент снова начать бороться за победы. Я уверен, у нас получится.

Смогу ли я стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Феррари»? Да. Когда я думаю о титуле, то представляю, как в красном гоночном костюме выхожу из красной машины. Не каждый гонщик может сказать это открыто, но, как мне кажется, все пилоты Формулы-1 хотели бы выступать за «Феррари». Так что я могу считать, что мне повезло быть частью «Феррари», — приводит слова Леклера Bild.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: