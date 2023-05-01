Шарль Леклер высказался по поводу возможности заключить новый контракт с «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что в данный момент преждевременно вести переговоры со «Скудерией» о новом контракте. Действующее соглашение Леклера с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.

«Я верю в команду на сто процентов и доверяю всем, от её механика до руководителя. Но в любом случае это не улица с односторонним движением: команда тоже должна верить в меня. Пока рано говорить о новом контракте», — приводит слова Леклера Bild.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». «Феррари» в Кубке конструкторов также была второй.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске: