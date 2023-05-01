Ньюи согласовал продление контракта с «Ред Булл»
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи согласовал продление контракта с командой, сообщает Motorsport.com.
Текущий контракт инженера должен был быть продлён в конце этого года, однако после доминирующего старта «Ред Булл» в сезоне-2023 источники сообщили, что команда и Ньюи быстро уладили детали нового соглашения, согласно которому они будут работать вместе ещё много лет.
Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды «Ред Булл» в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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