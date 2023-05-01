Шарль Леклер ответил на вопрос про переход в «Ред Булл» ради титулов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о возможности перейти в австрийскую команду «Ред Булл». По словам Леклера, сейчас он не думает об этом.

«Переход в «Ред Булл» ради завоевания титулов? Не думаю об этом», — приводит слова Леклера Bild.

В настоящий момент Леклер занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в активе монегаска 28 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 93 балла.

Ранее сообщалось, что Леклер повторил антирекорд бразильского гонщика Нельсона Пике в Формуле-1. Шарль не сумел воплотить в победу ни одну из своих последних восьми поул-позиций, что является самой длинной серией с тех пор, как то же самое не получилось у Нельсона.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: