Алонсо объяснил, почему доволен результатом в Баку, несмотря на первый финиш без подиума
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу Гран-при Азербайджана.
«Очень доволен результатом и темпом машины. Я думаю, что в этот уикенд мы были не так конкурентоспособны, как первые три гонки, но, даже несмотря на это, я думаю, что сегодня в гонке темп машины был очень хорошим, очень сильным и мы боролись за подиум — всего одна секунда до Шарля. Так что это очень обнадёживает нас.
В плохой для «Астон Мартин» уикенд мы боролись за подиум с «Феррари», для которых этот уикенд был лучшим. Это хорошая новость. Они были в поул-позишен в спринтерской гонке, на поул-позишен в основной гонке и всего на одну секунду опередили нас в воскресенье, так что это хорошие новости», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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