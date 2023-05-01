Хорнер: Перес оправдывает прозвище Король улиц, но ему нужна победа на обычной трассе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу пилота команды Серхио Переса, который в минувшие выходные одержал победу на Гран-при Азербайджана.
«Чеко определённо оправдывает свое прозвище Король улиц. Невероятный уикенд в его исполнении. Выиграл вчера спринтерскую гонку; очевидно, ему немного повезло со временем появления машины безопасности на основной гонке. Но, выйдя вперёд, он в какой-то момент увеличил отрыв почти до четырёх секунд и контролировал ход гонки.
Ему просто нужно победить на обычной трассе. Он преуспел на уличных трассах — все его победы за нас были одержаны на уличных трассах. Здесь он побеждает уже второй раз, он побеждал в Сингапуре, в Монако, в Джидде, так что ему просто нужно повторить успех на настоящей гоночной трассе», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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