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«Это часть обучения». Тост объяснил неудачное выступление де Вриса на ГП Азербайджана

«Это часть обучения». Тост объяснил неудачное выступление де Вриса на ГП Азербайджана
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Директор команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост высказался по поводу схода Ника де Вриса на Гран-при Азербайджана.

«Конечно, неудачи всегда раздражают. Ник задел стену в пятом повороте. В результате сломалась рулевая тяга переднего левого колеса, и после этого он остановился в следующем повороте. Так не должно было случиться, но что уж тут поделаешь.

Он задел несколько стен во время свободной практики, спринтерской гонки и квалификации. Но это часть этапа обучения. Надеюсь, в Майами всё наладится.

Самое сложное для новичков — почувствовать уровень сцепления. Это меняется от сессии к сессии. Отчасти на это влияет и ветер: встречный, попутный, поперечный. Со всем этим не так просто справиться. Поэтому опытные гонщики, конечно, имеют преимущество», — приводит слова Тоста PlanetF1.

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