Крак: Стролл — не младший брат Алонсо, они находятся на одном уровне
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался о сотрудничестве пилотов команды, испанского ветерана Фернандо Алонсо и канадца Лэнса Стролла.
«Их отношения, то, как они работают вместе и как выступают, демонстрируют их зрелость. Они чётко понимают, что их противник – это не ещё одна зелёная машина. Думаю, что если команде удастся сохранить гармонию между ними, мотивировать их и поддерживать, где это возможно, то мы извлечём выгоду в долгосрочной перспективе.
Лэнс не приходится Фернандо младшим братом, они стоят на одном уровне. У вас есть немало примеров того, как Фернандо смотрит на то, что делает Лэнс, и наоборот. Это не младший и старший брат, а настоящие напарники», – приводит слова Крака издание The Race.
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