«Хищник обозначает территорию». Попов объяснил инцидент между Ферстаппеном и Расселлом

Известный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал инцидент между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на минувшем Гран-при Азербайджана. Напомним, пилоты столкнулись в спринтерской гонке, после чего Ферстаппен назвал британца «придурком».

«Я считаю, что это некий заряд психологической борьбы. Сильный гонщик должен сразу обозначить свою территорию, как хищники в лесу. Макс думает: «Ладно, Льюис уже на спаде, Расселл, наоборот, на подъёме, будет серьёзным соперником, как только машина поедет, надо заранее сделать так, чтобы он меня боялся. Надо на него наехать, извините за выражение, чтобы он в следующий раз думал.

Расселла я не оправдываю ни в коем случае, он действительно был виноват в этом контакте. Мне кажется, Макс не настолько был зол, как показывал. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это на будущее элемент психологической борьбы», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Расселл заявил, что Ферстаппен навредил себе негативными высказываниями о нём.