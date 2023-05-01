Макс Ферстаппен: в этом году мы ездили по трассам, не являющимися настоящими гоночными

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об общих особенностях трасс на старте сезона Формулы-1.
«У нас явно самая быстрая машина на данный момент, но я уже бывал в таком положении, и дело в постоянстве. Мы все это знаем. Это очень длинный сезон, и у нас впереди много разных трасс.
В этом году мы в основном ездили по трассам, которые были похожи на «стоп-старт», так что это не настоящие гоночные трассы. На таких трассах мало действительно быстрых поворотов и длинных прямых, и именно там я чувствую себя более комфортно», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
Победу по итогам гонки в Баку одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.
После Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте с 87 очками в активе.
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