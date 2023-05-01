Ральф Шумахер: окружение Ферстаппена хочет нового напарника, и это очевидно

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт, немец Ральф Шумахер считает, что карьера мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл» движется к завершению.

По мнению Шумахера, это напрямую обусловлено отношениями Переса со своим напарником по команде и лидером сезона голландцем Максом Ферстаппеном.

«Как по мне, очевидно, что окружение Ферстаппена хочет нового напарника. Я отовсюду слышу об этом. Мне кажется, Перес понимает, что его время в «Ред Булл» подходит к концу. Серхио борется за победу, борется за титул, и это причина, почему он становится более эгоистичным. И не Ферстаппену жаловаться на эгоизм. У него всё отлично, и он по праву является номером один в команде, при этом чётко обозначая свою территорию», – цитирует Шумахера Sky Sports Germany.