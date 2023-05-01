Алонсо: Лэнс Стролл будет направлять «Астон Мартин» следующие 10-15 лет
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о перспективах напарника канадца Лэнса Стролла в команде.
«Мы много общаемся в течение уикенда и начинаем говорить уже в четверг: о том, что мы переживали на этом этапе в прошлом, как мы ведём себя в гонке, каков план для каждой из машин. Если мы узнаем о машине что-то, о чём мы не говорили, и это может помочь напарнику, то обычно мы сообщаем об этом команде.
Я знаю, что у меня осталось в спорте всего несколько лет, а Лэнс будет направлять команду следующие 10-15 лет, так что надеюсь, что я смогу помочь ему в ближайшем будущем», – приводит слова Алонсо издание The Race.
Ранее глава «Астон Мартин» Майк Крак высказался о взаимоотношениях Алонсо и Стролла.
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