Оруджев ответил, сможет ли Перес побороться с Ферстаппеном за чемпионство
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев отрицает возможность борьбы за победу в общем зачёте Формулы-1 между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном.
«Может ли побороться Перес с Ферстаппеном? Нет, конечно. Сейчас только начало сезона, большой запас — пусть борются, иначе на команду обрушится критика. Думаю, в «Ред Булл» рассуждают именно так. Но постепенно разрыв между Максом и Чеко будет расти. Так происходило каждый год. Так, думаю, и продолжится», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, на прошедшем Гран-при Азербайджана Серхио Перес занял первое место. Макс Ферстаппен пришёл на финиш вторым.
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