Егор Оруджев прокомментировал жёсткую борьбу Расселла и Ферстаппена

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между ними произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида. Впоследствии Ферстаппен в жёсткой форме высказывался в адрес Расселла.

«С моей точки зрения, Джордж действовал корректно, был внутри. Ну, задел. Машины такого гигантского размера, что бывает. Плюс холодная резина. Рассчитать до миллиметра бывает сложно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Ферстаппен был вторым. Расселл показал восьмой результат.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: