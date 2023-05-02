Егор Оруджев прокомментировал жёсткую борьбу Расселла и Ферстаппена

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между ними произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида. Впоследствии Ферстаппен в жёсткой форме высказывался в адрес Расселла.
«С моей точки зрения, Джордж действовал корректно, был внутри. Ну, задел. Машины такого гигантского размера, что бывает. Плюс холодная резина. Рассчитать до миллиметра бывает сложно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Ферстаппен был вторым. Расселл показал восьмой результат.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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