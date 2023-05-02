Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев прокомментировал жёсткую борьбу Расселла и Ферстаппена

Егор Оруджев прокомментировал жёсткую борьбу Расселла и Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между ними произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида. Впоследствии Ферстаппен в жёсткой форме высказывался в адрес Расселла.

«С моей точки зрения, Джордж действовал корректно, был внутри. Ну, задел. Машины такого гигантского размера, что бывает. Плюс холодная резина. Рассчитать до миллиметра бывает сложно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Ферстаппен был вторым. Расселл показал восьмой результат.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:

Материалы по теме
Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку
Эксклюзив
Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023