Оруджев — о де Врисе: если так пойдёт и дальше, Хельмут Марко его уволит
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался по поводу пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса, который провалил Гран-при Азербайджана, сойдя с трассы.
Напомним, голландец слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.
«Если так пойдёт и дальше, то, думаю, Хельмут Марко его уволит. Честно, я ожидал, что результаты будут лучше и Ник окажется ближе к Цуноде. Но пока что это полный провал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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