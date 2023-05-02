Оруджев — о де Врисе: если так пойдёт и дальше, Хельмут Марко его уволит

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался по поводу пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса, который провалил Гран-при Азербайджана, сойдя с трассы.

Напомним, голландец слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

«Если так пойдёт и дальше, то, думаю, Хельмут Марко его уволит. Честно, я ожидал, что результаты будут лучше и Ник окажется ближе к Цуноде. Но пока что это полный провал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».