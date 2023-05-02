Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о де Врисе: если так пойдёт и дальше, Хельмут Марко его уволит

Оруджев — о де Врисе: если так пойдёт и дальше, Хельмут Марко его уволит
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался по поводу пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса, который провалил Гран-при Азербайджана, сойдя с трассы.

Напомним, голландец слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

«Если так пойдёт и дальше, то, думаю, Хельмут Марко его уволит. Честно, я ожидал, что результаты будут лучше и Ник окажется ближе к Цуноде. Но пока что это полный провал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку
Эксклюзив
Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023