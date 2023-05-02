Леклер, выпустивший свой первый сингл на фортепиано, назвал любимого композитора

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о популярности своего трека AUS23 (1:1), который он выпустил недавно. Он доступен на Spotify и других платформах. Шарль на протяжении многих лет делился своей любовью к фортепиано и несколько раз намекал на запись собственной инструментальной музыки.

«Мой трек в первой десятке чартов? Это какое-то безумие. Я действительно удивлён, что так много людей слушают его. Конечно, я понимал, что он не останется совершенно незамеченным, однако я не ожидал, что успех будет таким большим. Но я всё-таки гонщик и просто музыкант-любитель. Образец для подражания в музыке? Ханс Циммер. Также мне нравится группа Coldplay», — приводит слова Леклера Bild.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: