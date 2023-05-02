Ральф Шумахер: много слухов о будущем Переса, он и Ферстаппен не ладят друг с другом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации в «Ред Булл» между двумя пилотами команды, Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«В паддоке ходит много слухов о будущем Переса. У «Ред Булл» сейчас разные варианты: есть Юки Цунода, Даниэль Риккардо, да и в целом на рынке присутствует достаточно гонщиков. Если между Ферстаппеном и Пересом непростые отношения, то имеет смысл расстаться с мексиканцем. Если присмотреться, то можно увидеть, что товарищи по команде не ладят друг с другом. А когда в команде есть два пилота, которые не гармонируют друг с другом, то это в конечном итоге большой минус для гоночного коллектива», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sports Germany.

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