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Франц Тост ответил на вопрос о возможности заменить Хельмута Марко в «Ред Булл»

Франц Тост ответил на вопрос о возможности заменить Хельмута Марко в «Ред Булл»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что не думает о переходе в «Ред Булл», где он мог бы занять должность спортивного консультанта. Сейчас этот пост занимает Хельмут Марко. Соответствующий вопрос ему задали на пресс-конференции Гран-при Азербайджана.

«Нет, Хельмут Марко хочет остаться в команде. Он хочет провести там ещё 80 лет! С моей стороны нет абсолютно никаких намерений занять эту должность», — приводит слова Тоста GPblog.

Напомним, перед Гран-при Азербайджана «Альфа Таури» объявила, что Тост покинет свой пост в конце этого сезона, а командой будут управлять спортивный директор «Феррари» Мекис и новый генеральный директор Петер Байер.

«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:

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