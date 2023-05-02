Ферстаппен показал новый шлем на предстоящий Гран-при Майами
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать на предстоящем этапе Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 апреля в американском Майами.
«Чистый дизайн, новые цвета, новые детали. Очень нравится то, каким получился шлем, не могу дождаться гонки в этом шлеме на Гран-при Майами», — написал Ферстаппен в своём твиттере.
На прошедшем этапе Формулы-1 в Баку Макс Ферстаппен занял второе место, уступив первенство своему партнёру по команде мексиканцу Серхио Перес, который также ранее выиграл спринт
После Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте с 87 очками в активе.
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