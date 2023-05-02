Туррини: в реальности отставание «Феррари» от «Ред Булл» такое, что руки опускаются

Итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал выступление «Феррари» на Гран-при Азербайджана в минувшие выходные.

«Это маленький шаг. Но до гигантского скачка ещё очень далеко. Два поула и первый подиум в сезоне — максимум, который Леклер смог добыть для команды. Этот парень добивается своего вопреки обстоятельствам, хотелось бы, чтобы ему предложили новый контракт.

Однако стакан «Феррари» наполовину пуст. В реальности отставание от «Ред Булл» такое, что руки опускаются. Я искренне не понимаю, почему «Феррари» до сих пор не может найти баланс между людьми и финансами. Сейчас Вассёр именно эту задачу решает. Но дело не только в приглашении нужных специалистов. Команда должна смелее принимать технические решения, изменить идеологию», — написал Туррини в своём блоге.