«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи, с которой команда выступит на Гран-при Майами

Пресс-служба австрийской гоночной команды «Ред Булл» на своей странице в социальных сетях опубликовала новый пост, намекнув на цвета новой ливреи, с которой коллектив может выступить на Гран-при Майами в ближайшие выходные с 5 по 7 мая.
«Стиль Майами», — подписано сообщение, к которому также прикреплено изображение логотипа «Ред Булл» на малиново-бирюзовом фоне.
Фото: Социальные сети «Ред Булл»
После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 180 очками и опережает ближайшего преследователя в лице «Астон Мартин» на 93 очка.
В общем зачёте пилотов лидирует также пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен с 93 очками в активе. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть очков. Замыкает тройку Фернандо Алонсо, у которого 60 баллов.
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