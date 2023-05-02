«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи, с которой команда выступит на Гран-при Майами

Пресс-служба австрийской гоночной команды «Ред Булл» на своей странице в социальных сетях опубликовала новый пост, намекнув на цвета новой ливреи, с которой коллектив может выступить на Гран-при Майами в ближайшие выходные с 5 по 7 мая.

«Стиль Майами», — подписано сообщение, к которому также прикреплено изображение логотипа «Ред Булл» на малиново-бирюзовом фоне.

Фото: Социальные сети «Ред Булл»

После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 180 очками и опережает ближайшего преследователя в лице «Астон Мартин» на 93 очка.

В общем зачёте пилотов лидирует также пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен с 93 очками в активе. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть очков. Замыкает тройку Фернандо Алонсо, у которого 60 баллов.