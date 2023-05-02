Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи, с которой команда выступит на Гран-при Майами

«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи, с которой команда выступит на Гран-при Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба австрийской гоночной команды «Ред Булл» на своей странице в социальных сетях опубликовала новый пост, намекнув на цвета новой ливреи, с которой коллектив может выступить на Гран-при Майами в ближайшие выходные с 5 по 7 мая.

«Стиль Майами», — подписано сообщение, к которому также прикреплено изображение логотипа «Ред Булл» на малиново-бирюзовом фоне.

Фото: Социальные сети «Ред Булл»

После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 180 очками и опережает ближайшего преследователя в лице «Астон Мартин» на 93 очка.

В общем зачёте пилотов лидирует также пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен с 93 очками в активе. Он опережает своего напарника Серхио Переса на шесть очков. Замыкает тройку Фернандо Алонсо, у которого 60 баллов.

Материалы по теме
Туррини: в реальности отставание «Феррари» от «Ред Булл» такое, что руки опускаются
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023