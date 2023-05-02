Как вам новый формат спринтерского уикенда Формулы-1?

В минувшие выходные на городском автодроме в Баку (Азербайджан) прошёл очередной, четвёртый по счёту этап нынешнего сезона Формулы-1, победителем которого стал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Этап прошёл в новом формате, утверждённом Международной автомобильной федерацией (ФИА). Так, вместо одной из тренировок было принято решение провести отдельную квалификацию к спринту Гран-при Азербайджана. Таким образом, команды провели только одну свободную практику. Спринтерскую гонку также выиграл Серхио Перес. Некоторые пилоты, в частности действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, раскритиковали новый формат.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос по поводу нового формата спринтерского уикенда.
Следующий этап Формулы-1 пройдёт с 5 по 7 мая в Майами (США).
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