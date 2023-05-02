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Ферстаппен: нынешние болиды очень тяжёлые, на них сложнее обгонять

Ферстаппен: нынешние болиды очень тяжёлые, на них сложнее обгонять
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о разнице между современными машинами и болидами 2015-2016 годов.

«Каждый год стараются генерировать больше прижимной силы и становится тяжелее обгонять. Думаю, всё дело в массе машины. Они довольно тяжёлые, на низких скоростях тяжело преследовать, потому что малейший срыв приводит к потере сцепления и перегреву шин. К тому же новые болиды нуждаются в жёсткой настройке. В 2015 и в 2016 годах, я помню, можно было выбрать любую траекторию, ездить по поребрикам.

Не сказать, что те машины были мягкими, но точно намного мягче нынешних. Они позволяли использовать разные приёмы, а теперь это трудно, потому что болиды не позволяют», — цитирует Ферстаппена Motorsport Week.

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