Экс-пилот Ф-1: Пересу нужно взять пример с Росберга и перестать быть хорошим парнем

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон дал совет мексиканскому гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу, порекомендовав взять пример с чемпиона мира — 2016 Нико Росберга.

«Ему нужно взять пример с Росберга. Я всегда говорил своим бывшим руководителям, что был слишком хорошим, и это в итоге помешало мне стать более сильным гонщиком. Я скорее был командным игроком. Пересу пора перестать быть хорошим парнем. Он должен буквально влезть под кожу Максу Ферстаппену, раздражать его. Возможно, это будет его последний шаг. Он в шести очках. Если он продолжит играть хорошего парня, то не думаю, что у него получится.

Похоже, новый болид подходит Чеко. Порой нужно поменять всего несколько вещей, и пилот станет чувствовать машину и извлекать максимум», — цитирует Дэвидсона Sky Sports.