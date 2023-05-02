Экс-пилот Ф-1: Пересу нужно взять пример с Росберга и перестать быть хорошим парнем

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон дал совет мексиканскому гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу, порекомендовав взять пример с чемпиона мира — 2016 Нико Росберга.
«Ему нужно взять пример с Росберга. Я всегда говорил своим бывшим руководителям, что был слишком хорошим, и это в итоге помешало мне стать более сильным гонщиком. Я скорее был командным игроком. Пересу пора перестать быть хорошим парнем. Он должен буквально влезть под кожу Максу Ферстаппену, раздражать его. Возможно, это будет его последний шаг. Он в шести очках. Если он продолжит играть хорошего парня, то не думаю, что у него получится.
Похоже, новый болид подходит Чеко. Порой нужно поменять всего несколько вещей, и пилот станет чувствовать машину и извлекать максимум», — цитирует Дэвидсона Sky Sports.
- 2 мая 2023
-
23:37
-
22:56
-
21:26
-
20:09
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
17:59
-
17:52
-
16:10
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:36
-
12:35
-
12:10
-
11:22
-
11:02
-
10:10
-
00:34
- 1 мая 2023
-
23:46
-
22:51
-
22:39
-
21:36
-
21:18
-
20:41
-
20:34
-
19:47
-
19:40
-
19:37
-
18:49
-
18:20
-
16:53