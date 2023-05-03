Баттон: не думал, что скажу это, но у Переса есть шансы побороться за чемпионство

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высоко оценил выступление мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Азербайджана в минувшие выходные. Гонщику удалось выиграть и спринт, и основную гонку.

«Перес произвёл на меня сильное впечатление. В Азербайджане он поработал очень хорошо, и это придаст ему уверенности. Мы ещё не видели, чтобы он был конкурентоспособен на протяжении всего сезона, как Макс Ферстаппен.

Последовательность — то, чего не хватало Пересу. Но если он сможет повторить это и в Майами, там тоже что-то вроде уличной гонки, то у него будут шансы побороться за чемпионство. Не думал, что скажу это. Это полезно для спорта. У «Ред Булл» есть преимущество над остальными, поэтому нам нужно, чтобы они оба боролись за титул», — приводит слова Баттона Sky Sports.