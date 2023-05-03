Джо Сейвуд: «Альпин» продала 25 процентов акций американской компании AutoNation

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что, по его сведениям, команда Формулы-1 «Альпин» продала 25% своих акций американской компании AutoNation.

«В Баку я слышал, что «Альпин» продала 25 процентов своих акций (хотя эта цифра может увеличиться до 40 процентов) американской компании AutoNation. Оговорённая цифра составляла 212 миллионов долларов, что позволяет сделать вывод, что команда оценивается в 850 миллионов долларов. Примерно так. Собранные деньги пойдут на рост команды и обеспечение того, чтобы «Рено» не пришлось платить больше», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Ранее в пресс-службе «Альпин» подтвердили, что будут сотрудничать с AutoNation.

«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1: