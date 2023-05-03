«Мерседес» намерен внести изменение в болид после жалоб Льюиса Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что гоночный коллектив прислушался к жалобам пилота Льюиса Хэмилтона о сложности пилотирования болида из-за смещённого расположения кокпита и сделает необходимые корректировки к следующему году.
«Наш кокпит смещён гораздо дальше вперёд. При управлении машиной возникает ощущение, что ты сидишь прямо над передними колёсами. И это одно из неприятных ощущений», —говорил ранее Хэмилтон.
«Мы не думаем, что это большая проблема с технической точки зрения, но просто чтобы поставить точку, мы собираемся изменить положение кокпита, чтобы оптимизировать машину и убедиться, что пилот чувствует себя хорошо.
Джордж Расселл довольно спокойно относится к расположению кокпита, но для Льюиса это важно, поэтому мы собираемся найти компромисс», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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