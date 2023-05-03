В сети появилось видео, на котором Леклер пытается достать наушники пинцетом

В социальных сетях появилось видео, на котором пилот «Феррари» Шарль Леклер, находясь в аэропорту, пытается достать свои провалившиеся наушники пинцетом.

Леклер пытается достать провалившиеся наушники пинцетом:

Позже гонщик разместил пост в своих социальных сетях, в котором сообщил, что ему всё-таки удалось достать эти наушники.

Напомним, недавно Леклер выпустил свой первый трек под названием AUS23. Он доступен на Spotify и других платформах. Шарль на протяжении многих лет делился своей любовью к фортепиано и несколько раз намекал на запись собственной инструментальной музыки.