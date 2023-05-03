«Не уровень «Ред Булл». Кристиан Хорнер высказался о Цуноде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода на данный момент не соответствует уровню австрийской команды.

«Я не думаю, что он пока находится на нашем уровне, хотя и демонстрирует большой прогресс. Мы видим, что он взрослеет как гонщик. Безусловно, у него есть скорость, и как мне кажется, по мере того как у него будет больше опыта, он станет более разносторонним пилотом. В этом году он уже провел несколько сильных гонок», — приводит слова Хорнера RaceFans.

В этом сезоне Формулы-1 У Юки два финиша на десятом месте, ещё дважды он становился 11-м. Кроме того, Цунода – один из шести пилотов, кто за первые четыре этапа преодолел 100% дистанции гонок.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги: