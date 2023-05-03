Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не уровень «Ред Булл». Кристиан Хорнер высказался о Цуноде

«Не уровень «Ред Булл». Кристиан Хорнер высказался о Цуноде
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода на данный момент не соответствует уровню австрийской команды.

«Я не думаю, что он пока находится на нашем уровне, хотя и демонстрирует большой прогресс. Мы видим, что он взрослеет как гонщик. Безусловно, у него есть скорость, и как мне кажется, по мере того как у него будет больше опыта, он станет более разносторонним пилотом. В этом году он уже провел несколько сильных гонок», — приводит слова Хорнера RaceFans.

В этом сезоне Формулы-1 У Юки два финиша на десятом месте, ещё дважды он становился 11-м. Кроме того, Цунода – один из шести пилотов, кто за первые четыре этапа преодолел 100% дистанции гонок.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:

Материалы по теме
Слабый Расселл, катастрофический де Врис и Макс хуже Переса. Оценки за ГП Азербайджана
Слабый Расселл, катастрофический де Врис и Макс хуже Переса. Оценки за ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023