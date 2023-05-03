Марко: Перес сильно изменился с тех пор, как пришёл в «Ред Булл» – он начал работать

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об изменениях, которые произошли с мексиканским пилотом Серхио Пересом с момента его прихода в команду.

«В Баку Ферстаппену не повезло с машиной безопасности. А вообще у Серхио на уличных трассах больше всего подиумов, поэтому не стоит его недооценивать. Он сильно изменился с тех пор, как пришёл к нам. Он начал работать! Не стану брать ответственность за это на себя, но раньше он был мексиканским гонщиком, который наслаждался жизнью. Он и сейчас делает это, однако уже выполняет необходимую работу», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

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