«У него инстинкт убийцы». Хорнер сравнил Ферстаппена с Тайсоном Фьюри

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл параллель между пилотом команды Максом Ферстаппеном и британским боксёром, обладателем чемпионского титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Как и в случае с Тайсоном Фьюри, я вижу в Максе инстинкт убийцы. Макс воспитывался в жёстких условиях, и у него есть внутреннее стремление никогда не сдаваться. Речь не о гневе, а о голоде, напористости и уверенности в себе. Между прочим, ему нравится Тайсон Фьюри», — приводит слова Хорнера Evening Standard.
Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Он добыл чемпионство по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В нынешнем сезоне Формулы-1 голландец также является лидером общего зачёта пилотов.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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