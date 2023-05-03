«У него инстинкт убийцы». Хорнер сравнил Ферстаппена с Тайсоном Фьюри

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл параллель между пилотом команды Максом Ферстаппеном и британским боксёром, обладателем чемпионского титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Как и в случае с Тайсоном Фьюри, я вижу в Максе инстинкт убийцы. Макс воспитывался в жёстких условиях, и у него есть внутреннее стремление никогда не сдаваться. Речь не о гневе, а о голоде, напористости и уверенности в себе. Между прочим, ему нравится Тайсон Фьюри», — приводит слова Хорнера Evening Standard.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Он добыл чемпионство по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В нынешнем сезоне Формулы-1 голландец также является лидером общего зачёта пилотов.

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