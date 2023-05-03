Хорнер — о Пересе: ментально Ферстаппен может уничтожать товарищей по команде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о мексиканском гонщике команды Серхио Пересе и его взаимодействии с другим пилотом австрийского гоночного коллектива Максом Ферстаппеном.

«Взаимодействовать с Ферстаппеном невероятно тяжело. Вот почему я думаю, что Чеко отлично справляется со своей работой. Ментально Макс может уничтожать товарищей по команде, у молодых пилотов не хватало смелости справиться с ним. У Чеко есть такой опыт. Он признаёт, что Макс – исключительный талант, но если он сосредоточится на себе, сможет показывать схожие результаты и в итоге бросит ему вызов», — приводит слова Хорнера издание Evening Standard.

Макса Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: