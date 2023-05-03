«Серхио сам знает о ней». Хорнер назвал самую большую задачу Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о соперничестве между пилотами команды, голландцем Максом Ферстаппеном и мексиканцем Серхио Пересом.
«Посмотрим, сможет ли Перес стабильно, на протяжении 23 гонок, бросать вызов Максу. Он знает, что это его самая большая задача, и признаёт талант Макса. Нынешнее положение дел его полностью устраивает. У него было отличное начало сезона. Он знает, что у него отличная машина, но ему нужно победить другого парня по другую сторону гаража», — приводит слова Хорнера издание Evening Standard.
В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1. После четырёх Гран-при в его активе 93 очка. На втором месте Перес, на счету которого 87 балла. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (60 очков).
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