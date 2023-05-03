Джонни Херберт: у Михаэля Шумахера была тёмная сторона, но нельзя отрицать его успехи

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.

«Мы не всегда сходились с Михаэлем во взглядах, Шумахер был безжалостен. Но именно поэтому он добился того, чего достиг. Вокруг него были нужные люди от Флавио Бриаторе, Росса Брауна до Рори Бирна, и именно он привёл этих людей в «Феррари». Я помню, как Росс сказал, что Михаэль был лучшим пилотом, с которым он работал. За счёт этого они были готовы делать для него что угодно. Это мотивировало Шумахера, Михаэль был успешен, и это мотивировало команду. Это был замкнутый круг успеха.

Я помню, насколько меня впечатлило выступление Михаэля на мокрой трассе в Барселоне в 1996 году. Это была первая победа Михаэля в «Феррари». После этой гонки его впоследствии назвали Regenmeister, «Мастер дождя». Это была невероятная гонка. У Михаэля была и тёмная сторона, но нельзя отрицать тех успехов, которых он добился», — приводит слова Херберта Daily Express.