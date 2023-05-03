Хилл: «Макларен» отстаёт от графика на 4-5 месяцев
Поделиться
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о форме команды «Макларен».
«В такой форме «Макларен» и должен был начать сезон. Команда отстаёт на 4-5 месяцев от того, где должна быть. Они приближаются к тому, чтобы быть позади «Ред Булл» в смеси пилотов «Феррари», «Астон Мартин» и, возможно, «Мерседеса». Группа «А» — это «Ред Булл», но есть интересная группа «Б», в которую входят все перечисленные команды и на место в которой претендует «Макларен», — приводит слова Хилла PlanetF1.
Напомним, на этап в Азербайджане команда готовила масштабные обновления. По итогам основной гонки Ландо Норрис финишировал на девятой позиции, набрав два очка.
«Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 14 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2023
-
21:00
-
20:38
-
19:55
-
19:16
-
19:01
-
18:46
-
17:53
-
17:46
-
16:22
-
16:07
-
14:59
-
14:30
-
13:25
-
12:30
-
12:23
-
11:34
-
11:33
-
10:36
-
09:58
-
00:30
- 2 мая 2023
-
23:37
-
22:56
-
21:26
-
20:09
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
17:59
-
17:52
-
16:10
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
Партнерский контент