Хилл: «Макларен» отстаёт от графика на 4-5 месяцев

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о форме команды «Макларен».

«В такой форме «Макларен» и должен был начать сезон. Команда отстаёт на 4-5 месяцев от того, где должна быть. Они приближаются к тому, чтобы быть позади «Ред Булл» в смеси пилотов «Феррари», «Астон Мартин» и, возможно, «Мерседеса». Группа «А» — это «Ред Булл», но есть интересная группа «Б», в которую входят все перечисленные команды и на место в которой претендует «Макларен», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Напомним, на этап в Азербайджане команда готовила масштабные обновления. По итогам основной гонки Ландо Норрис финишировал на девятой позиции, набрав два очка.

«Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 14 очков.