Вильнёв рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о двукратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Макс — настоящая машина, у него никогда не бывает спадов в форме. То, как он выступает в течение всего сезона, означает, что он предпочитает победу, а не финиш на третьей позиции в любой гонке. Я не думаю, что мы видели что-то подобное ранее. У каждого гонщика бывают моменты, когда он устаёт, я не знаю, откуда Ферстаппен черпает энергию.
Даже у Хэмилтона были три-четыре гонки на пике его формы, в которых он допускал ошибки, после чего снова просыпался и шёл напролом. Ферстаппен в начале карьеры совершал ошибки, но сейчас он просто выходит за пределы возможного, и это впечатляет», — приводит слова Жака Вильнёва RacingNews365.
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