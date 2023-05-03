Вильнёв рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о двукратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Макс — настоящая машина, у него никогда не бывает спадов в форме. То, как он выступает в течение всего сезона, означает, что он предпочитает победу, а не финиш на третьей позиции в любой гонке. Я не думаю, что мы видели что-то подобное ранее. У каждого гонщика бывают моменты, когда он устаёт, я не знаю, откуда Ферстаппен черпает энергию.

Даже у Хэмилтона были три-четыре гонки на пике его формы, в которых он допускал ошибки, после чего снова просыпался и шёл напролом. Ферстаппен в начале карьеры совершал ошибки, но сейчас он просто выходит за пределы возможного, и это впечатляет», — приводит слова Жака Вильнёва RacingNews365.