«Больше никакого эгоизма». Риккардо рассказал, как изменился его подход к работе

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был слишком эгоистичен в начале карьеры.

«Сейчас я подхожу к работе с другой точки зрения. Если даже вспомнить 2018 год. Всё было именно о себе. Я вижу это во всех молодых пилотах, такие уж мы. Иногда я слишком эгоистично вёл себя после плохого уикенда. Сейчас же я вернулся в команду в самой самоотверженной роли. У меня нет никаких скрытых планов. Нет эгоизма. Я не так горд. Просто пытаюсь восстановиться и стать собой», — приводит слова Риккардо The Athletic.

Даниэль Риккардо в прошлом сезоне был боевым пилотом «Макларена», однако в команде приняли решение заменить австралийца на его соотечественника Оскара Пиастри. Даниэль Риккардо, в свою очередь, вернулся в «Ред Булл», за который выступал с 2014 по 2018 год. Сейчас он занимает должность резервного пилота в австрийской команде.