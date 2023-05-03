«Больше никакого эгоизма». Риккардо рассказал, как изменился его подход к работе

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был слишком эгоистичен в начале карьеры.
«Сейчас я подхожу к работе с другой точки зрения. Если даже вспомнить 2018 год. Всё было именно о себе. Я вижу это во всех молодых пилотах, такие уж мы. Иногда я слишком эгоистично вёл себя после плохого уикенда. Сейчас же я вернулся в команду в самой самоотверженной роли. У меня нет никаких скрытых планов. Нет эгоизма. Я не так горд. Просто пытаюсь восстановиться и стать собой», — приводит слова Риккардо The Athletic.
Даниэль Риккардо в прошлом сезоне был боевым пилотом «Макларена», однако в команде приняли решение заменить австралийца на его соотечественника Оскара Пиастри. Даниэль Риккардо, в свою очередь, вернулся в «Ред Булл», за который выступал с 2014 по 2018 год. Сейчас он занимает должность резервного пилота в австрийской команде.
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