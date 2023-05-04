В Формуле-Е нацелились на проведение 22 гонок за сезон

Исполнительный директор Формулы-Е Альберто Лонго сообщил о планах серии расширить календарь до 22 гонок за сезон к переходу на четвёртое поколение болидов.

«К концу третьего поколения у нас будет 19 гонок за сезон, состоящих из сдвоенных этапов и одиночных гонок. Наша цель — 18 гонок к концу 12-го сезона чемпионата. Четвёртое же поколение будет другим. Вероятнго, мы расширим календарь до 22 гонок.

Мы представлены на тех рынках, которые важны не только для ФОрмулы-Е, но и для всей экосистемы. Под этим я подразумеваю производителей, но, кроме этого, и глобальных партнёров чемпионата.

Единственным исключением является Китай, где мы больше не гоняемся из-за пандемии. Но, надеюсь, что скоро мы вернёмся туда. Это единственный этап, которого нам не хватает для идеального календаря", — приводит слова Лонго Motorsport-Total.