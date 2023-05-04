Феттель выступит на «Фестивале скорости» в Гудвуде

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сообщил, что примет участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде.

«Здорово будет вернуться в Гудвуд столько лет спустя. Мне не терпится сесть за руль нескольких самых запоминающихся болидов, которые при этом будут работать на экологически чистом топливе на протяжении всего фестиваля.

Мои увлечения гонками никуда не делись, для меня крайне важно, чтобы мы и сейчас могли получать колоссальное удовольствие от гонок на исторических машинах, но при этом подходили к этому делу ответственно», — приводит слова Феттеля Autosport,

Напомним, Себастьян Феттель закончил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2022. Последней командой, в которой он выступал, был «Астон Мартин».