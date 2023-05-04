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Во время квалификации и гонки Гран-при Майами ожидается дождь

Во время квалификации и гонки Гран-при Майами ожидается дождь
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Квалификация и гонка Гран-при Майами могут пройти при дождевой погоде, сообщает RaceFans. Как информирует источник, во время квалификации первого американского этапа нынешнего сезона высока вероятность осадков, однако речь идёт в настоящий момент о небольшом дожде.

Что касается гонки, то она также может пройти в дождевых условиях — вероятность дождя во время воскресных заездов Формулы-1 оценивается в 66 процентов, а наибольшие шансы на дождь будут ближе к финишу гонки, что может подарить болельщикам весьма увлекательный финиш этапа в Майами.

Расписание трансляций уикенда в Майами (время московское)

Пт, 5 мая

21:00 — первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1
0:30 — вторая тренировка Гран-при Майами Формулы-1

Сб, 6 мая

19:30 — третья тренировка Гран-при Майами Формулы-1
23:00 — квалификация Гран-прри Майами Формулы-1

Вс, 7 мая

22:30 — Гран-при Майами, гонка Формулы-1

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