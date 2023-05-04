Во время квалификации и гонки Гран-при Майами ожидается дождь

Квалификация и гонка Гран-при Майами могут пройти при дождевой погоде, сообщает RaceFans. Как информирует источник, во время квалификации первого американского этапа нынешнего сезона высока вероятность осадков, однако речь идёт в настоящий момент о небольшом дожде.
Что касается гонки, то она также может пройти в дождевых условиях — вероятность дождя во время воскресных заездов Формулы-1 оценивается в 66 процентов, а наибольшие шансы на дождь будут ближе к финишу гонки, что может подарить болельщикам весьма увлекательный финиш этапа в Майами.
Расписание трансляций уикенда в Майами (время московское)
Пт, 5 мая
21:00 — первая тренировка Гран-при Майами Формулы-1
0:30 — вторая тренировка Гран-при Майами Формулы-1
Сб, 6 мая
19:30 — третья тренировка Гран-при Майами Формулы-1
23:00 — квалификация Гран-прри Майами Формулы-1
Вс, 7 мая
22:30 — Гран-при Майами, гонка Формулы-1
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