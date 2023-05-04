«Ред Булл» показал ливрею на Гран-при Майами

Команда «Ред Булл» представила обновлённую раскраску машины на предстоящий с 5 по 7 мая Гран-при Майами. Соответствующий пост был размещён в социальных сетях гоночного коллектива. К обычным цветам автомобиля «Ред Булл» были добавлены малиновые и бирюзовые элементы.
«Вайбы Майами. С нетерпением ждём её появление на треке», — говорится в описании к фотографиям.
ФОТО: HTTPS://TWITTER.COM/REDBULLRACING
После четырёх этапов чемпионата мира «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 180 очков. У её ближайшего преследователя «Астон Мартин» 87 баллов.
Пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли все прошедшие Гран-при в сезоне-2023. Нидерландец первенствовал в Бахрейне и Австралии, а мексиканец в Саудовской Аравии и Азербайджане.
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