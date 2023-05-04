Албон выступит на Гран-при Майами в шлеме, который выполнен в дизайне мяча для гольфа

Пилот «Уильямса» Алекс Албон выступит на Гран-при Майами в специальном шлеме, который выполнен в дизайне мяча для гольфа.

Стоит отметить, что девушка Албона является профессиональной гольфисткой.

Гран-при Майами состоится в ближайшие выходные. На предыдущем этапе Формулы-1, который прошёл в Баку, Албон занял 12-е место. Победу одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.