Попытка «Феррари» переманить к себе двух ведущих инженеров «Ред Булл» провалилась

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» сделала предложение двум специалистам «Ред Булл», техническому директору Пьеру Ваше и главе отдела аэродинамики Энрико Бальбо. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Бальбо просто захотел остаться в Милтон-Кинсе, а Ваше даже не рассматривал возможность перехода и сразу ответил «Скудерии» отказом.

Стоит отметить, что часть сотрудников австрийской команды всё-таки перейдёт в «Феррари», однако это представители среднего звена.

«Мы проводим масштабную операцию по набору персонала. Мы часто останавливаемся на именах тех, кто уходит из других команд», — сказал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.