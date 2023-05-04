Лео Туррини: в 2021 году Бинотто пытался переманить Дэна Фэллоуза в «Феррари»

Известный итальянский журналист Формулы-1 Лео Туррини в своём блоге сообщил, что бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассчитывал переманить из «Ред Булл» Дэна Фэллоуза, но того в итоге перехватил «Астон Мартин».
«В 2021 году Бинотто был убеждён, что сможет привезти в Маранелло Дэна Фэллоуза, переманив его у «Ред Булл». Сделка сорвалась в последний момент, возможно, потому что «Астон Мартин» предлагал больше», — написал Туррини в своей колонке в Quotidiano Nazionale.
Дэн Фэллоуз сейчас занимает пост технического директора в «Астон Мартин». Ранее он работал в «Ред Булл» на должности главы отдела аэродинамики.
Маттиа Бинотто по окончании сезона-2022 Формулы-1 покинул «Феррари». Место руководителя итальянской команды занял Фредерик Вассёр, который ранее трудился на аналогичной должности в «Альфа Ромео».
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