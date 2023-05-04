Ландо Норрис: «Макларен» не так плох, просто первые восемь позиций всегда заняты

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что его команда выступает в текущем сезоне Формулы-1 не так плохо.

«Мы не так плохо начали сезон, как вы, ребята, пишете об этом. «Астон Мартин» работает так хорошо, что складывается ситуация, в которой восемь машин находятся в другой лиге. Иногда «Альпин», как в Австралии, например, оказывается быстрой. Но есть эти восемь машин, и восемь позиций почти всегда заняты.

В Бахрейне из-за сходов всё выглядело хуже, чем есть на самом деле. В Саудовской Аравии показали неплохой темп. Может быть, мы не настолько конкурентоспособны, как лидеры, но у нас были повреждения на машинах, так что это не назвать катастрофой», — приводит слова Норриса GPBlog.