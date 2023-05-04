Хорнер: неудивительно, что болельщики Хэмилтона недолюбливают «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о том, что большая часть британских болельщиков не очень любят австрийскую гоночную команду.

«Наша команда базируется в Великобритании, 95% сотрудников — британцы, но просто у нас нет британских гонщиков. А когда ты конкурируешь с самым успешным гонщиком в истории, не даёшь ему выиграть, то ничего удивительного в том, что тебя недолюбливают болельщики Хэмилтона. Что касается британского гонщика в «Ред Булл» то, конечно, это возможно в будущем», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он же лидирует в общем зачёте пилотов после четырёх этапов нового сезона.

В Кубке конструкторов лидирует также «Ред Булл».