Хорнер: неудивительно, что болельщики Хэмилтона недолюбливают «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о том, что большая часть британских болельщиков не очень любят австрийскую гоночную команду.
«Наша команда базируется в Великобритании, 95% сотрудников — британцы, но просто у нас нет британских гонщиков. А когда ты конкурируешь с самым успешным гонщиком в истории, не даёшь ему выиграть, то ничего удивительного в том, что тебя недолюбливают болельщики Хэмилтона. Что касается британского гонщика в «Ред Булл» то, конечно, это возможно в будущем», — приводит слова Хорнера GP Blog.
Действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он же лидирует в общем зачёте пилотов после четырёх этапов нового сезона.
В Кубке конструкторов лидирует также «Ред Булл».
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