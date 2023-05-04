В Набережных Челнах пройдёт этап чемпионата Республики Татарстан по картингу

6 и 7 мая в Набережных Челнах пройдёт первый этап первенства и чемпионата Республики Татарстан по картингу на Кубок ПАО «КАМАЗ».

Соревнования являются традиционными и регулярно собирают сильнейших юных спортсменов Татарстана и других регионов. Подано уже около 100 заявок на участие. Сильнейшие спортсмены сразятся в восьми классах, где самым юным участникам – шесть лет. В самом мощном классе KZ-2 выступят спортсмены от 15 лет, отметим, что среди участников заявлены пилоты команды «КАМАЗ-мастер».

Важным событием этих соревнований станет первый заезд Академии картинга «Микро 4Т» для пилотов от шести до восьми лет. Заезды этого класса пройдут на идентичных картах с четырёхтактными двигателями мощностью 4 л.с. производства «КАМАЗ-мастер».

Для максимальной прозрачности участия перед каждым этапом будет проходить жеребьёвка техники. Отбор участников пройдёт по результатам тренировочных заездов и тестирования навыков управления картом, на основании которых оформляется допуск к участию во всех предстоящих этапах. По окончании этапа каждый участник Академии картинга «Микро 4Т» получит паспорт пилота, дающий приоритетное право на участие в следующих этапах этого года.

Помимо гоночных заездов, гостей автопраздника ждёт насыщенная развлекательная программа. Так, юные зрители смогут попробовать свои силы в заездах на самокатах и веломобилях, а все болельщики и гости мероприятия смогут сделать традиционные фото с техникой команды «КАМАЗ-мастер», взять автографы у пилотов и принять участие в бесплатной лотерее.

Всего в летнем сезоне-2023 на территории Татарстана запланировано шесть этапов в рамках чемпионата и первенства РТ по картингу. Три из них пройдут на картодроме «Техногород» в городе Набережные Челны.

Программа соревнований 6 мая

7:00 — начало мероприятия, административные проверки, технический осмотр и медицинское освидетельствование

8:30 – брифинг руководителя гонки

9:00 – тренировочные заезды (классы: «Микро 4Т», «Мини», «Ротакс-Макс», «KZ-2»)

10:50 – заезд на самокатах

11:10 – заезд на веломобилях

11:30 – торжественное открытие

11:50 – награждение победителей заезда самокатов

11:55 – лотерея для зрителей

12:00 – квалификационные заезды по классам

12:30–13:30 – технический перерыв

13:30 – финальные заезды по классам

16:00 – церемония награждения